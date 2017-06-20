Республиканцы взяли паузу: в США отложили принятие санкций против России

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Авторы проекта новых антироссийский санкций столкнулись с проблемами в палате представителей США. Республиканское большинство направило документ, уже одобренный сенатом, в комитет по международным делам, что затянет принятие ограничений.

Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит согласовать его с сенатом.

Сторонники антироссийских санкций не скрывают своего недовольства по поводу решения палаты представителей.

"Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова конгрессмена Элиота Энгела.

Что предлагают сенаторы

Новые санкции против России и Ирана сенат одобрил на прошлой неделе. Законопроект поддержали 98 сенаторов из 100.

Документ предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Кроме того, проект предусматривает, что президент США может принять меры в отношении компаний, которые собираются вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку.

Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".

Одним из главных инициаторов новых ограничений против России выступает сенатор от Южной Каролины, республиканец Линдси Грэм. По его словам, Трамп обязан подписать указ, поскольку иначе он "предаст демократию".

"Мы накажем русских. Любой член конгресса, кто не захочет наказать Россию за то, что она сделала, предаст демократию. И если президент не подпишет этот законопроект для наказания России, он предаст демократию", — сказал сенатор в интервью телеканалу СBC News.

Формальная кодификация санкций в законопроекте мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.

Позиция Вашингтона

Американские СМИ отмечают, что Белый дом намерен смягчить законопроект, который ранее прошел голосование в сенате.

"Белый дом обеспокоен, что это законопроект свяжет руки в плане американо-российских отношений, о чем публично говорил госсекретарь Рекс Тиллерсон", пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

При этом собеседник издания отметил, что Белый дом в целом поддерживает санкции в отношении России и возможность вето пока не обсуждается.

Недовольство Евросоюза

Против новых ограничений в отношении Москвы выступили и в Евросоюзе. На прошлой неделе законопроект раскритиковали министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн.

Керн и Габриэль подчеркнули, что в американском законопроекте речь, по сути, идет о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного топлива с европейского рынка. В Берлине и Вене считают, что тем самым Вашингтон заботится лишь о развитии своей нефтяной и газовой промышленности.

Канцлер Австрии и глава МИД Германии заявили, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами. По мнению политиков, энергоснабжение Европы — дело самой Европы, а не Соединенных Штатов.

"Кто и как поставляет нам энергоресурсы, мы решаем в соответствии с рыночными правилами открытости и конкуренции", — говорится в документе.

Позднее к критике присоединилась и канцлер Германии Ангела Меркель. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт отметил, что, по мнению Берлина, экономические интересы и санкции США "нельзя смешивать".

Зайберт также заявил о недопустимости негативного влияния действий американских властей на европейскую экономику.

Реакция Москвы

В Кремле считают оправданными опасения Евросоюза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что санкции способны нанести ущерб не только России, но и тем, кто поддерживает ограничения.

"Дело в том, что многие фермеры и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями. И поэтому, конечно, проявление недовольства вполне понятно и объяснимо", — заявил Песков журналистам на прошлой неделе.

В Москве не раз подчеркивали, что не стремятся к санкционному противостоянию с США.

"Нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор", — пояснил Песков, комментируя планы американских сенаторов.

При этом представитель Кремля предложил оценивать не американских политиков, а конкретные действия.

"Потому что там такое количество планов и устремлений декларируется в последнее время в Вашингтоне, что за всем и не уследишь", — добавил пресс-секретарь российского лидера.