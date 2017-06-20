Республиканцы взяли паузу: в США отложили принятие санкций против России

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Авторы проекта новых антироссийский санкций столкнулись с проблемами в палате представителей США. Республиканское большинство направило документ, уже одобренный сенатом, в комитет по международным делам, что затянет принятие ограничений.
Сторонники антироссийских санкций не скрывают своего недовольства по поводу решения палаты представителей.
"Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова конгрессмена Элиота Энгела.
Что предлагают сенаторы
Новые санкции против России и Ирана сенат одобрил на прошлой неделе. Законопроект поддержали 98 сенаторов из 100.
Кроме того, проект предусматривает, что президент США может принять меры в отношении компаний, которые собираются вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку.
Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".
"Мы накажем русских. Любой член конгресса, кто не захочет наказать Россию за то, что она сделала, предаст демократию. И если президент не подпишет этот законопроект для наказания России, он предаст демократию", — сказал сенатор в интервью телеканалу СBC News.
Формальная кодификация санкций в законопроекте мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.
Позиция Вашингтона
"Белый дом обеспокоен, что это законопроект свяжет руки в плане американо-российских отношений, о чем публично говорил госсекретарь Рекс Тиллерсон", пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
При этом собеседник издания отметил, что Белый дом в целом поддерживает санкции в отношении России и возможность вето пока не обсуждается.
Недовольство Евросоюза
Против новых ограничений в отношении Москвы выступили и в Евросоюзе. На прошлой неделе законопроект раскритиковали министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн.
Канцлер Австрии и глава МИД Германии заявили, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами. По мнению политиков, энергоснабжение Европы — дело самой Европы, а не Соединенных Штатов.
"Кто и как поставляет нам энергоресурсы, мы решаем в соответствии с рыночными правилами открытости и конкуренции", — говорится в документе.
Зайберт также заявил о недопустимости негативного влияния действий американских властей на европейскую экономику.
Реакция Москвы
В Кремле считают оправданными опасения Евросоюза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что санкции способны нанести ущерб не только России, но и тем, кто поддерживает ограничения.
"Дело в том, что многие фермеры и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями. И поэтому, конечно, проявление недовольства вполне понятно и объяснимо", — заявил Песков журналистам на прошлой неделе.
В Москве не раз подчеркивали, что не стремятся к санкционному противостоянию с США.
При этом представитель Кремля предложил оценивать не американских политиков, а конкретные действия.
"Потому что там такое количество планов и устремлений декларируется в последнее время в Вашингтоне, что за всем и не уследишь", — добавил пресс-секретарь российского лидера.