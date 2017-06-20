В ДНР заявили, что силовики почти 40 раз за сутки нарушили перемирие
ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские силовики почти 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 16 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил во вторник журналистам представитель министерства обороны ДНР.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 37 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 16 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.
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