В ДНР заявили, что силовики почти 40 раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (156)

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области. Архивное фото

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские силовики почти 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 16 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил во вторник журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 37 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 16 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

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