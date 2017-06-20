В Польше задержали одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози

ВАРШАВА, 20 июн — РИА Новости. Один из самых разыскиваемых итальянских мафиози задержан в Польше, сообщает польская полиция.

"Антонио С., член итальянской каморры, был задержан сотрудниками Центрального следственного бюро полиции. Один из самых опасных итальянских преступников, на которого был выписан ордер на арест, скрывался в Прикарпатье ", — говорится в сообщении.

По данным полиции, Антонио С. действовал в составе мафиозного клана "Контини". В 2011 году неаполитанский суд приговорил его к 11 годам тюрьмы за международную торговлю наркотиками и участие в мафиозных структурах.

В Прикарпатье он скрывался около шести лет как "торговый представитель и образцовый гражданин", говорится в сообщении. Польские полицейские совместно со следователями из Италии определили его место нахождения. Как оказалось, он обладал двумя поддельными удостоверениями личности.

Это не первый за последнее подобный успех польских полицейских: в январе в одной из краковских пиццерий они задержали еще одного члена коморры.