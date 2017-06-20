На территории Украины могут разместить военные резервы США, заявил Парубий

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что соглашение по безопасности с США, которое может быть подписано, предусматривает размещение американских военных резервов на территории Украины.

Ранее Парубий о время визита в США заявил о необходимости заключения с Вашингтоном двустороннего соглашения по безопасности, а также предоставления Киеву летального вооружения.

"Оно (соглашение) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки", — цитирует слова Парубия украинское издание "Левый берег".

По словам спикера, практика таких соглашений давно используется в США и подобные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем. Он отметил, что соглашение предоставляет прерогативное право на предоставление оборонного летального оружия. Парубий надеется, что вопрос о предоставлении летального оружия может разрешиться в ближайшее время.

Ранее конгрессмен Рик Ларсен сообщил РИА Новости, что конгресс США может обсудить включение в бюджет на 2018 год расходов на поставку Украине летального оружия.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410,456 миллиона долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".