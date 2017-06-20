В Авдеевке почти две недели нет газоснабжения, сообщили украинские власти

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Газоснабжение в подконтрольной украинским силовикам Авдеевке в Донбассе отсутствует уже почти две недели, сообщила во вторник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 20 июня газоснабжение в Авдеевке отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились в связи с опасностью для работников", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.
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