В Китае опровергли, что прием заявок от российских пилотов остановлен

ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Управление гражданской авиации Китая (СААС) не прекращало прием заявлений на работу от российских пилотов, сообщили РИА Новости в ведомстве, комментируя информацию о том, что Китай прекратил набор пилотов гражданской авиации из России.
Ранее на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) появилось сообщение о том, с 16 июня 2017 года Управление гражданской авиации Китая прекратило рассмотрение российских пилотов и валидацию российских ATPL лицензий (лицензий линейного пилота). Причиной прекращения приема заявок назывались "действия российских властей, которые не соответствуют их стандартам и процедурам международного сотрудничества".
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял ранее, что Минтранс не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж. В настоящий момент предложения по предотвращению этой тенденции обсуждаются совместно с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, сообщало министерство.