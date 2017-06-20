СК выяснил имена украинских военных, обстрелявших донбасское село 9 мая

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следственный комитет России установил имена семи украинских военнослужащих, которые 9 мая, в День Победы, обстреляли гражданские объекты в Донбассе, сообщила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, в тот день военнослужащие полка "Азов" Национальной гвардии Украины: сержант Иванцов, старший солдат Шевчук, солдат Кукуруза, солдат Кучиан, старший солдат Безенчук и сержант Сумбатян, выполняя преступный приказ командира – старшего лейтенанта Жорина, в районе населенного пункта Лебединское Волновахского района Донецкой области с 09.40 до 11.00 обстреляли снарядами калибром 100 миллиметров из артиллерийской пушки образца 1944 года гражданские объекты населенного пункта Безыменное Новоазовского района Донецкой области.

"Представители Национальной гвардии Украины сделали несколько десятков выстрелов по центральной части села, специально выбрав в качестве целей жилые дома и объекты социально-культурного назначения. В итоге были повреждены два жилых дома, участки газопровода, а также территория единственного образовательного учреждения села – Безыменской средней школы. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал", — сказала Петренко.

Она предположила, что украинские военные таким образом решили испортить праздник жителям Донбасса.

"Но таким поступком они лишь в очередной раз продемонстрировали свое невежество и неуважение к памяти, в том числе своих предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне", — заключила официальный представитель СК РФ.