СК выяснил имена украинских военных, обстрелявших донбасское село 9 мая

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следственный комитет России установил имена семи украинских военнослужащих, которые 9 мая, в День Победы, обстреляли гражданские объекты в Донбассе, сообщила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Представители Национальной гвардии Украины сделали несколько десятков выстрелов по центральной части села, специально выбрав в качестве целей жилые дома и объекты социально-культурного назначения. В итоге были повреждены два жилых дома, участки газопровода, а также территория единственного образовательного учреждения села – Безыменской средней школы. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал", — сказала Петренко.
Она предположила, что украинские военные таким образом решили испортить праздник жителям Донбасса.
"Но таким поступком они лишь в очередной раз продемонстрировали свое невежество и неуважение к памяти, в том числе своих предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне", — заключила официальный представитель СК РФ.