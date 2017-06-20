Радев пригласил Путина на празднование 140-летия освобождения Болгарии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев в ходе телефонного разговора пригласил российского лидера Владимира Путина на праздничные мероприятия в честь 140-летия освобождения страны от османского ига, которые пройдут в 2018 году, сообщила пресс-служба болгарского президента.

"В связи со 140-летием окончания Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и освобождения Болгарии, глава государства пригласил своего российского коллегу совершить официальный визит в страну в 2018 году", — говорится в заявлении.

Отмечается, что российский президент в свою очередь поблагодарил Радева за приглашение и принял его, точная дата визита будет согласована сторонами и объявлена позже.

Радев также поздравил президента РФ и весь российский народ с недавно отмечавшимся Днем России.

"В ходе двадцатиминутного разговора, состоявшегося по инициативе болгарского президента, была отмечена глубокая историческая и духовная связь болгарского и русского народов", — отмечается в сообщении.

Ранее Радев уже заявлял о намерении пригласить на торжества Путина, эта идея вызвала недовольство ряда политиков страны, резко выступающих против России, в числе которых и бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев. Однако Радев тогда подчеркнул, что не намерен "идти на компромисс с историей из-за одержимости кучки депутатов".