Порошенко отметил, что встретится с Трампом раньше Путина

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его визит в Вашингтон свидетельствует о "фантастической" поддержке страны со стороны США.

"Украина имеет фантастическую поддержку США. Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча (президента РФ Владимира) Путина", — написал он на своей странице в Twitter.

Україна має фантастичну підтримку США.



Дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна. pic.twitter.com/YpQXFrchoa — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2017 г.

​

По его словам, это необходимо для того, чтобы "все были вооружены информацией" и чтобы "никому не оставить ни одного шанса на несправедливость".

В понедельник Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где у него запланированы встречи с вице-президентом США Майком Пенсом и президентом Дональдом Трампом. По информации пресс-секретаря президента Украины, Порошенко также проведет встречи в Госдепартаменте, министерстве энергетики, министерстве торговли и министерстве обороны США.