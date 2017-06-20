На высшем уровне: Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме украинского лидера Петра Порошенко. Встреча состоится во вторник в 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 мск).
В администрации США отметили, что переговоры пройдут в трехстороннем формате: кроме глав государств, в них примет участие и вице-президент Майк Пенс.
Во вторник Порошенко ждет насыщенная программа. Кроме встреч с Трампом и Пенсом, он проведет переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Ради украинского президента в Пентагоне даже запланировали церемонию почетного караула.
Темы для переговоров
Детали предстоящей встречи на прошлой неделе раскрыл глава украинского МИД Павел Климкин.
"Должны подержать интригу, я же не могу у своего друга Свята Цеголко (пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. — Прим. ред.) забирать работу, он сделает соответствующее объявление в ближайшее время, конечно, синхронно с нашими американскими друзьями. Но работаем над содержательной частью встречи. В принципе, этому были посвящены последние мои визиты в Вашингтон", — отметил дипломат в интервью изданию "Сегодня".
По словам главы МИД, президенты также намерены обсудить двустороннее взаимодействие.
"И это помощь украинским реформам, то, что у нас есть полиция, это благодаря нашим американским друзьям. То, что у нас есть система борьбы с коррупцией, это также много в чем благодаря им. Должны идти дальше" — сказал он.
"Символический характер"
"Украина — независимая страна, и ее президент может встречаться с лидером любой другой страны. Это с одной стороны. С другой стороны, Украина — это страна, в которой развивается внутренний гражданский конфликт и только обостряется. И в этой связи встреча Порошенко и Трампа носит ко всему прочему еще и символический характер. То есть будут обсуждаться не только экономические проблемы Украины, но и текущие военные дела", — сказал Манекин в эфире радио Sputnik.
По его словам, ждать каких-либо серьезных подвижек в ситуации на Украине от переговоров двух президентов не стоит.
"Не важно, что скажет Трамп"
В свою очередь, политолог Александр Дудчак уверен, что Киев в любом случае представит переговоры Порошенко и Трампа как свой успех.
Имиджевый шаг Трампа
Эксперты считают, что встреча с Порошенко пойдет на пользу и самому Трампу. По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Игоря Петренко, переговоры станут для американского лидера "попыткой уйти от лишних обвинений в связях с Россией".
"Этот шаг показывает, в первую очередь, что Украина — это страна-жертва, что Трамп встречается с ее лидером", — сказал Петренко.
С политологом согласен и бывший украинский министр иностранных дел Леонид Кожара.
При этом почти все эксперты уверен в том, что Киеву не стоит тешить себя иллюзиями и рассчитывать на какую-то существенную помощь со стороны США.