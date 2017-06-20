На высшем уровне: Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме украинского лидера Петра Порошенко. Встреча состоится во вторник в 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 мск).

В администрации США отметили, что переговоры пройдут в трехстороннем формате: кроме глав государств, в них примет участие и вице-президент Майк Пенс.

Белый дом пока не планирует заявлений для прессы по итогам переговоров. Сама встреча будет закрытой для журналистов.

Во вторник Порошенко ждет насыщенная программа. Кроме встреч с Трампом и Пенсом, он проведет переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Ради украинского президента в Пентагоне даже запланировали церемонию почетного караула.

Темы для переговоров

Детали предстоящей встречи на прошлой неделе раскрыл глава украинского МИД Павел Климкин.

"Должны подержать интригу, я же не могу у своего друга Свята Цеголко (пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. — Прим. ред.) забирать работу, он сделает соответствующее объявление в ближайшее время, конечно, синхронно с нашими американскими друзьями. Но работаем над содержательной частью встречи. В принципе, этому были посвящены последние мои визиты в Вашингтон", — отметил дипломат в интервью изданию "Сегодня".

"Конечно, главный вопрос — это то, что мы можем сделать вместе со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями и с Европейским союзом, с "Большой семеркой", чтобы давить на Россию выполнить Минские соглашения. Каким образом мы будем держать наш фронт по отношению к оккупированному Крыму и что мы можем сделать для того, чтобы в конце концов международное сообщество имело доступ к оккупированному Крыму", — добавил Климкин.

По словам главы МИД, президенты также намерены обсудить двустороннее взаимодействие.

"И это помощь украинским реформам, то, что у нас есть полиция, это благодаря нашим американским друзьям. То, что у нас есть система борьбы с коррупцией, это также много в чем благодаря им. Должны идти дальше" — сказал он.

"Символический характер"

При этом эксперты считают, что встреча Трампа и Порошенко вряд ли будет иметь серьезные последствия. Так, например, политический аналитик Роман Манекин заявил, что переговоры будут носить некий символический характер.

"Украина — независимая страна, и ее президент может встречаться с лидером любой другой страны. Это с одной стороны. С другой стороны, Украина — это страна, в которой развивается внутренний гражданский конфликт и только обостряется. И в этой связи встреча Порошенко и Трампа носит ко всему прочему еще и символический характер. То есть будут обсуждаться не только экономические проблемы Украины, но и текущие военные дела", — сказал Манекин в эфире радио Sputnik.

По его словам, ждать каких-либо серьезных подвижек в ситуации на Украине от переговоров двух президентов не стоит.

"Не важно, что скажет Трамп"

"Это не может не настораживать жителей Донбасса — сначала введение "безвиза" для Украины, теперь встреча Порошенко и Трампа… Ведь очевидно, что это некая общая линия евроатлантистов по отношению к Украине. Но в целом я не вижу какой-то опасности в этой встрече, и я не стал бы излишне трагедизировать события. Международный диалог — это естественная вещь, люди должны общаться", — добавил эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак уверен, что Киев в любом случае представит переговоры Порошенко и Трампа как свой успех.

Имиджевый шаг Трампа

"Даже не важно, что скажет Дональд Трамп, все равно это будет интерпретировано по-своему. Ожидается, что (Трамп) скажет о поддержке курса Украины. И, в общем-то, Порошенко надеется, наверное, на то, что получит какую-то официальную поддержку. Но получит он ее или не получит — все равно будет интерпретация в пользу своего курса", — отметил политолог.

Эксперты считают, что встреча с Порошенко пойдет на пользу и самому Трампу. По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Игоря Петренко, переговоры станут для американского лидера "попыткой уйти от лишних обвинений в связях с Россией".

"Этот шаг показывает, в первую очередь, что Украина — это страна-жертва, что Трамп встречается с ее лидером", — сказал Петренко.

С политологом согласен и бывший украинский министр иностранных дел Леонид Кожара.

"Ходят такие слухи, что будет готовиться вопрос об импичменте президента США. Поэтому, я думаю, для Трампа это (встреча с Порошенко. — Прим. ред.) в определенной степени такой тактический шаг, который снимает очень много вопросов внутри Вашингтона", — считает экс-дипломат.

При этом почти все эксперты уверен в том, что Киеву не стоит тешить себя иллюзиями и рассчитывать на какую-то существенную помощь со стороны США.