Во Франции задержали родственников мужчины, напавшего на жандармов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Французские власти задержали четырех родственников 31-летнего мужчины, совершившего в понедельник нападение на жандармов на Елисейских полях в Париже, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в судебной сфере.

Ранее сообщалось, что полиция провела обыск в доме злоумышленника Адама Дзазири (Adam Dzaziri) в Плеси-Пате в столичном регионе в 30 километрах к югу от Парижа. По данным агентства, в ходе обысков полиция допросила родственников нападавшего и задержала его бывшую жену, брата и еще одну родственницу. Отец Дзазири также был "помещен под стражу вечером".

Злоумышленник на автомобиле Renault Megane в понедельник протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях в Париже. В результате инцидента виновник столкновения погиб, среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет. По данным СМИ, нападавший был известен французским спецслужбам как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности (статус fiche S), в его машине находился газовый баллон, оружие и боеприпасы.