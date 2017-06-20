В Нидерландах подтвердили похищение двух голландских журналистов в Колумбии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Нидерландов подтвердило, что два голландских журналиста похищены в Колумбии, передает агентство Рейтер.

Ранее агентство со ссылкой военных сообщало, что двух журналистов из Нидерландов похитили на северо-востоке Колумбии члены леворадикальной организации Армия национального освобождения (ELN). Телевизионный журналист Дерк Йоханнес Болт и оператор Еуджинио Эрнест Мари похищены во время работы в городе Эль-Тарра в Северном Сантандере, который находится на границе с Венесуэлой.

Голландский МИД заявил, что отдает этому делу "самый высокий приоритет".

Армия национального освобождения Колумбии состоит из примерно 2 тысяч человек. ELN является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).