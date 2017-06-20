В Конгрессе предложили запретить американцам посещать Северную Корею

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс считает, что Вашингтону следует ввести запрет на туристические поездки в Северную Корею, говорится в сообщении комитета.

Как сообщалось ранее, студент из университета Виргинии Отто Уормбиер был возвращен домой на прошлой неделе в состоянии комы после длительного заключения в КНДР. Он умер в понедельник в США.

"Мои мысли и молитвы с семьей Уормбиера. За последние 18 месяцев они пережили невероятную боль и страдания, и все из-за того, что их сын якобы снял со стены отеля в Пхеньяне плакат. Я надеюсь, что когда-нибудь они смогут на время забыть об этом бессмысленном убийстве и обрести мир", — заявил Ройс.

"Отец Отто прав: пропаганда туризма привлекает слишком много людей в КНДР… США должны запретить туристические поездки в Северную Корею", — заявил Ройс.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявляла, что власти США рассматривают возможность введения юридического запрета на посещение американскими гражданами КНДР.