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В мире

Три пункта Тиллерсона: СМИ узнали о плане госдепа по работе с Россией

08:1920.06.2017
(обновлено: 08:21 20.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРекс Тиллерсон. Архивное фотоРекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госдепартамент США подготовил план по налаживанию отношений с Россией. По данным СМИ, секретный документ содержит три пункта, которые предполагают сотрудничество с Москвой.

Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Как пишет портал BuzzFeed, план подготовил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Источники в госдепе рассчитывают, что новый курс позволит улучшить российско-американские отношения, которые переживают не лучший момент.

"Сейчас отношения США и России буквально валяются в сточной канаве. Мы хотим добиться, чтобы их не спустили в канализацию", — заявил собеседник портала.

Три пункта

По данным BuzzFeed, план Тиллерсона содержит три пункта.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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Американская администрация надеется убедить Москву не совершать "агрессивных действий против США". Кроме того, Вашингтон намерен дать понять, что готовы ответить на те действия, которые будут направлены против интересов Америки.

Кроме того, в документе прописан пункт об общении с Москвой по тем вопросам, которые представляют стратегический интерес для США, включая Сирию и КНДР, а также кибербезопасность.

Так, Тиллерсон намерен добиться координации с Россией по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, уточняет портал. Однако, по данным авторов статьи, госсекретарь пока не знает, как этого добиться.

Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В вопросе КНДР Вашингтон планирует "обратить вспять" рост торговли между Россией и Северной Кореей, чтобы тем самым изолировать Пхеньян, отмечает BuzzFeed.

Третий пункт плана подчеркивает важность поддержания стратегической стабильности с Россией. Под этим обычно понимают контроль над вооружениями, прежде всего над ядерным оружием.

Инициатива госдепа

BuzzFeed отмечает, что ключевым отличием плана Тиллерсона от документов, которые ранее разрабатывала администрация Барака Обамы, является то, что главным автором стратегии стал именно госдепартамент, а не Белый дом.

Военнослужащие сирийской армии готовят к вылету самолет СУ-22 на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
© РИА Новости / Илья Питалев
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Источники BuzzFeed отмечают, что Фиона Хилл, помощник президента Дональда Трампа и директор Белого дома по Европе и России, была "отодвинута в сторону" при разработке документа. При этом портал уточняет, что в президентской администрации с этим не согласны.

План Тиллерсона не предполагает постоянной поддержки стран, окружающих Россию, против предполагаемых враждебных действий Москвы, пишет BuzzFeed. Ранее США активно поддерживали расширение НАТО на Восток и многочисленные программы по "поддержке демократии".

Интересы США превыше всего

На прошлой неделе Тиллерсон, выступая в палате представителей, заявил, что в вопросах восстановления отношений с Россией Трамп будет исходить из интересов американского народа.

"Я бы не ждал, что президент будет предпринимать что-то, кроме попыток восстановить отношения в тех направлениях, которые отвечают интересам американского народа", — сказал Тиллерсон.

На вопрос сенаторов о том, есть ли у Вашингтона цель "привести Путина к кнопке перезагрузки", дипломат ответил уклончиво.

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir
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"Я не думаю, что мы можем что-то перезагрузить. Мы находимся там, где мы находимся", — сказал госсекретарь.

Перед этим Тиллерсон также заявил сенаторам, что все союзники Вашингтона просят от американских властей улучшить отношения с Россией.

"Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии: "Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены". Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию", — отметил глава госдепа.

Курс Трампа

В начале июня стало известно, что президент Дональд Трамп поручил госдепартаменту наладить отношения с Москвой. Об этом журналистам рассказал сам Тиллерсон.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Александр Вильф
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Во время пресс-конференции в столице Новой Зеландии, госсекретаря спросили по поводу расследования связей окружения Трампа с Россией. Журналистов интересовало, не повлияет ли оно на устойчивость действующей администрации США.

Дипломат отказался давать комментарии по этому поводу, сославшись на отсутствие информации.

"Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнять свою работу, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса", — добавил Тиллерсон.

На самом низком уровне

Выступая на прошлой неделе в сенате, Тиллерсон также рассказал о текущих отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Наши отношения находятся на самом низком уровне, они дальше ухудшаются. Наша цель — стабилизировать. Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах", — отметил Тиллерсон.

В качестве примера позитивного сотрудничества он привел Сирию, где переговоры "прогрессируют в позитивном ключе".

"Но пока еще очень рано говорить, принесут ли они результаты", — оговорился госсекретарь.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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