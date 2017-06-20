В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сокольники, Фрунзе, Славяносербск, Желтое, Голубовский.
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские силовики заявили во вторник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 43 раза открывали огонь по их позициям.
В сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook говорится, что за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "43 раза открывали огонь", "четверо украинских воинов получили ранения".
На донецком направлении, как заявляют украинские силовики, огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Новолуганского, Авдеевки, Каменки и Зайцева.
В пресс-центре также утверждают, что на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Крымское, Станицу Луганскую, Новозвановку, Желтое, Айдар и Новоалександровку.