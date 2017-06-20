В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (153)

ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП и зенитные установки ЗУ-23-2", — заявляют в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сокольники, Фрунзе, Славяносербск, Желтое, Голубовский.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики заявили во вторник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 43 раза открывали огонь по их позициям.

В сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook говорится, что за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "43 раза открывали огонь", "четверо украинских воинов получили ранения".

По утверждениям украинских военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Широкино, Водяное, Лебединское, Талаковку, Гнутово, Березовое, Марьинку, Павлополь из минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

На донецком направлении, как заявляют украинские силовики, огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Новолуганского, Авдеевки, Каменки и Зайцева.

В пресс-центре также утверждают, что на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Крымское, Станицу Луганскую, Новозвановку, Желтое, Айдар и Новоалександровку.