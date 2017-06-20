В Мексике полицейские стали жертвами нападения

МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости. Не менее четырех полицейских были убиты и еще семь получили ранения в результате нападения в мексиканском штате Герреро, сообщила в воскресенье прокуратура штата.

По данным ведомства, стражи порядка были атакованы во время проведения патрулирования в районе муниципии Сан-Мигель-Тотолапан.

В середине мая не менее восьми человек погибли, еще четверо получили ранения в результате столкновений сил самообороны и преступников из картеля "Семья из Мичоакана" в районе той же муниципии. В июне шесть военнослужащих погибли из-за оползня, который произошел там же во время проведения операции против организованной преступности.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.