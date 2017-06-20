США направили два бомбардировщика в Южную Корею на фоне конфронтации с КНДР

ТОКИО, 20 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Два сверхзвуковых американских бомбардировщика B-1B, способных нести на борту ядерное оружие, принимают во вторник участие в военно-воздушных учения в Южной Корее, передало информационное агентство Рёнхап.

По его данным, в учениях будут задействованы истребители F-15K южнокорейских ВВС.

"Два бомбардировщика B-1B сегодня переброшены на Корейский полуостров и принимают участие в совместных учениях вместе с нашими истребителями F-15K", — приводит агентство слова военного источника.

По словам источника, "переброска стратегических бомбардировщиков (в Южную Корею) показывает решимость США, направленную на сдерживание военной угрозы со стороны Северной Кореи".

Американские бомбардировщики, вызывающие сильную тревогу в КНДР, будут находиться в небе вместе с самолетами Южной Кореи несколько часов, отмечает агентство. Кроме того, они проведут тренировочные бомбардировки на полигоне Пхильсон в провинции Канвондо.

Это уже не первый случай переброски стратегических бомбардировщиков США на Корейский полуостров в нынешнем году. Так, 29 мая бомбардировщики B-1B также были в небе Южной Кореи, после того как КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты.

Политологи в Южной Корее, как отмечает Рёнхап, считают, что США сократят свою военную активность на Корейском полуострове, если КНДР перестанет проводить ракетные испытания. В то же время МИД Северной Кореи заявлял, что Пхеньян намерен укреплять свой ядерный потенциал по мере усиления давления со стороны США и их сторонников.

Несмотря на санкции, КНДР не прекращает ядерные и ракетные разработки, ссылаясь на угрозу со стороны США.

Неоднократно из Пхеньяна уже звучали заявления о том, что Северная Корея готова в любой момент провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, если поступит такой приказ. Со своей стороны Соединенные Штаты и Япония предупредили, что успех в разработках северокорейской межконтинентальной ракеты будет представлять угрозу для всего мира.