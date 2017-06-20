В Колумбии радикалы похитили двух голландских журналистов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Двух журналистов из Нидерландов похитили на северо-востоке Колумбии члены колумбийской леворадикальной организации Армия национального освобождения (ELN), передает агентство Рейтер со ссылкой на военных.
Колумбийские военные начали операцию по поиску пропавших журналистов.
Как передает агентство, Армия национального освобождения состоит из двух тысяч человек. ELN является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в Колумбии после Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).