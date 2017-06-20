В Колумбии радикалы похитили двух голландских журналистов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Двух журналистов из Нидерландов похитили на северо-востоке Колумбии члены колумбийской леворадикальной организации Армия национального освобождения (ELN), передает агентство Рейтер со ссылкой на военных.

Телевизионный журналист Дерк Йоханнес Болт и оператор Еуджинио Эрнест Мари были похищены во время работы в городе Эль-Тарра в Северном Сантандере, который находится на границе с Венесуэлой.

Колумбийские военные начали операцию по поиску пропавших журналистов.

Как передает агентство, Армия национального освобождения состоит из двух тысяч человек. ELN является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в Колумбии после Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).