ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Республиканское большинство палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России, которые одобрил ранее сенат, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, вместо быстрого голосования, на которое надеялись сторонники санкций, законопроект передан в комитет по международным делам, который оценивает его содержание. Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит политический торг с сенатом по согласованию текста.

Известный сторонник санкций против России конгрессмен Элиот Энгел выразил обеспокоенность тем, что республиканцы задержали прохождение законопроекта. "Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности", — опасается Энгел. Он потребовал незамедлительного голосования по законопроекту.

Представитель спикера палаты Пола Райана заявила, что спикер является сторонником санкций. При этом она не сказала, каким образом будет продвигаться законопроект.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что Обама был инициатором введения санкций.

Сенат США 98 голосами против 2 одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Санкции против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Сенат также одобрил поправку, которая оговаривает, что сотрудничество с Россией по линии НАСА не подпадает под действие санкций. Другая поправка к законопроекту подтверждает поддержку НАТО.

Формальная кодификация санкций в законопроекте мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очередные устремления США по введению ограничительных мер в отношении России могут обернуться новым санкционным пике.