В Турции РПК обстреляла военный конвой: один солдат погиб

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Один солдат погиб, еще шесть пострадали в результате ракетного обстрела военного конвоя на востоке Турции запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в генштабе ВС Турции.

По данным агентства, военнослужащие двигались из района Чукурджа в провинцию Ван. РПК использовала ракетные установки и длинноствольное оружие.

Пострадавшие солдаты были доставлены в госпиталь.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.