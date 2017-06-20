ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Политолог и сторонник жесткой линии в отношении России Уэсс Митчелл может стать помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии занимается, в частности, отношениями с Россией. В предыдущей администрации Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд, после ее отставки пост остается незанятым.
BuzzFeed утверждает, что Нуланд, а также экс-координатор госдепа по санкциям Дэниел Фрид рассматривались администрацией Трампа на пост спецпосланника по переговорам с Россией по Украине, но сняли свою кандидатуру. Нуланд в прошлом вела переговоры по урегулированию кризиса на Украине с помощником президента России Владиславом Сурковым.