ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Политолог и сторонник жесткой линии в отношении России Уэсс Митчелл может стать помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Митчелл является сооснователем экспертного Центра по анализу европейской политики (CEPE), в прошлом работал в неоконсервативном тинк-танке John Hay Initiative.

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии занимается, в частности, отношениями с Россией. В предыдущей администрации Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд, после ее отставки пост остается незанятым.

BuzzFeed утверждает, что Нуланд, а также экс-координатор госдепа по санкциям Дэниел Фрид рассматривались администрацией Трампа на пост спецпосланника по переговорам с Россией по Украине, но сняли свою кандидатуру. Нуланд в прошлом вела переговоры по урегулированию кризиса на Украине с помощником президента России Владиславом Сурковым.

В целом, как отмечает BuzzFeed, в нынешней администрации не хватает специалистов по России на руководящих должностях. Помимо незанятой профильной должности в госдепартаменте, в Пентагон не выдвинута кандидатура зампомощника министра обороны по России. При этом госсекретарь Рекс Тиллерсон, который в бытность руководителем нефтяной компанией ExxonMobil вел дела с Россией и неоднократно ее посещал, считается экспертом по российским делам, отмечает портал.