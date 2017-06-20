МИД Катара надеется на разрешение кризиса благодаря посредничеству Кувейта

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что надеется на возможность разрешения кризиса благодаря посредничеству Кувейта, передает агентство Рейтер.

Министр добавил, что страна готова вступить в диалог с другими государствами Персидского залива для разрешения кризиса. Он отметил важность четких принципов в процессе переговоров.

Аль Тани также отметил, что Катар будет через суд добиваться открытия путей воздушного сообщения страны и снятия части блокады.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.