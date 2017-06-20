США
20.0620 июня03:39МСК
USD57.96+0.22
EUR64.86+0.41
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

СМИ: Тиллерсон подготовил план по выстраиванию рабочих отношений с Россией

03:2920.06.2017
(обновлено: 03:36 20.06.2017)
0420
© AFP 2017 / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГоссекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил план по выстраиванию отношений с Россией, сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на секретный документ госдепартамента.

По его данным, план лишен широких амбиций, но при этом направлен на выстраивание "конструктивных рабочих отношений" с Москвой.

"Сейчас отношения США и России буквально валяются в сточной канаве. Мы хотим добиться, чтобы их не спустили в канализацию", — высказался по этому поводу высокопоставленный представитель госдепа, который просил не называть его имя.

Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
В Сенате США назвали возможные последствия новых антироссийских санкций
Сообщается, что в плане Тиллерсона три основных пункта. Во-первых, предполагается убедить Москву воздержаться от "агрессивных действий против США" и дать понять, что США будут отвечать на действия, которые, как они считают, направлены против их интересов.

Второй пункт — общение с российской стороной по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию и КНДР, а также кибербезопасность, пишет BuzzFeed. В частности, Тиллерсон хочет более активно добиваться координации с Россией по борьбе с ИГ*, уточняет портал. Однако, по данным авторов статьи, госсекретарь пока не знает, как этого добиться. Что касается КНДР, предполагается "обратить вспять" рост торговли между Россией и Северной Кореей, чтобы изолировать Пхеньян.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Госдеп прокомментировал проект по расширению антироссийских санкций
Третий пункт плана подчеркивает важность поддержания стратегической стабильности с Россией. Под стратегической стабильностью обычно понимают контроль над вооружениями, прежде всего над ядерным оружием.

Ключевым отличием нынешнего плана от инициатив времен президента Барака Обамы является то, что он не предполагает постоянной поддержки стран, окружающих Россию, против предполагаемых враждебных действий Москвы, сообщает портал. Эти усилия в прошлом включали расширения НАТО на Восток и многочисленные программы по "поддержке демократии". При этом госдепартамент заявляет, что продолжит поддерживать Восточную Европу, даже если это и не указано в плане по выстраиванию отношений с Россией, пишет BuzzFeed.

Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Белый дом не считает, что США находятся на грани войны с Россией в Сирии
Портал также отмечает, что, в отличие от времен Обамы, главным автором стратегии в отношении РФ стал госдепартамент, тогда как в администрации Обамы за это отвечал Совет национальной безопасности Белого дома. Некоторые собеседники портала считают, что Фиона Хилл, помощник президента Дональда Трампа и директор Белого дома по Европе и России, была отодвинута в сторону при написании документа. Белый дом с этим не согласен, уточняет BuzzFeed.

РИА Новости пока не располагает комментарием госдепартамента о том, действительно ли существует подобный план и каково его содержание.

 

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена