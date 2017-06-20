ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил план по выстраиванию отношений с Россией, сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на секретный документ госдепартамента.

По его данным, план лишен широких амбиций, но при этом направлен на выстраивание "конструктивных рабочих отношений" с Москвой.

"Сейчас отношения США и России буквально валяются в сточной канаве. Мы хотим добиться, чтобы их не спустили в канализацию", — высказался по этому поводу высокопоставленный представитель госдепа, который просил не называть его имя.

Сообщается, что в плане Тиллерсона три основных пункта. Во-первых, предполагается убедить Москву воздержаться от "агрессивных действий против США" и дать понять, что США будут отвечать на действия, которые, как они считают, направлены против их интересов.

Второй пункт — общение с российской стороной по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию и КНДР, а также кибербезопасность, пишет BuzzFeed. В частности, Тиллерсон хочет более активно добиваться координации с Россией по борьбе с ИГ*, уточняет портал. Однако, по данным авторов статьи, госсекретарь пока не знает, как этого добиться. Что касается КНДР, предполагается "обратить вспять" рост торговли между Россией и Северной Кореей, чтобы изолировать Пхеньян.

Третий пункт плана подчеркивает важность поддержания стратегической стабильности с Россией. Под стратегической стабильностью обычно понимают контроль над вооружениями, прежде всего над ядерным оружием.

Ключевым отличием нынешнего плана от инициатив времен президента Барака Обамы является то, что он не предполагает постоянной поддержки стран, окружающих Россию, против предполагаемых враждебных действий Москвы, сообщает портал. Эти усилия в прошлом включали расширения НАТО на Восток и многочисленные программы по "поддержке демократии". При этом госдепартамент заявляет, что продолжит поддерживать Восточную Европу, даже если это и не указано в плане по выстраиванию отношений с Россией, пишет BuzzFeed.

Портал также отмечает, что, в отличие от времен Обамы, главным автором стратегии в отношении РФ стал госдепартамент, тогда как в администрации Обамы за это отвечал Совет национальной безопасности Белого дома. Некоторые собеседники портала считают, что Фиона Хилл, помощник президента Дональда Трампа и директор Белого дома по Европе и России, была отодвинута в сторону при написании документа. Белый дом с этим не согласен, уточняет BuzzFeed.

РИА Новости пока не располагает комментарием госдепартамента о том, действительно ли существует подобный план и каково его содержание.

*Террористическая организация, запрещенная в России.