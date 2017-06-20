ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Демократы в палате представителей обвинили экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в том, что тот лоббировал коммерческий проект бизнесменов США и РФ в Саудовской Аравии и при этом не сообщил своему бывшему начальству о поездке на Ближний Восток, сообщает ABC News.
ABC News сообщает, что Флинн также не сообщал своему бывшему начальству в Пентагоне о других зарубежных поездках или умалчивал их ключевые детали.
Против Флинна ведется расследование о его работе в качестве лоббиста на правительство Турции. По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования о "вмешательстве России в выборы" и "связях Трампа с Россией" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.
Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.
После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.