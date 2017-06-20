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СМИ: Флинн лоббировал коммерческий проект в Саудовской Аравии

03:1120.06.2017
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© AP Photo / Carolyn KasterЭкс-советник президента США по национальной безопасности Майкл ФлиннЭкс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
© AP Photo / Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Демократы в палате представителей обвинили экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в том, что тот лоббировал коммерческий проект бизнесменов США и РФ в Саудовской Аравии и при этом не сообщил своему бывшему начальству о поездке на Ближний Восток, сообщает ABC News.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Independent рассказала, зачем СМИ обвиняют Трампа в "связях" с Россией
По его данным, демократы, ведущие расследование против Флинна, сообщают, что отставной генерал в 2015 году посетил Саудовскую Аравию. Там он, предположительно, работал на американские компании X-Co Dynamics Inc и ACU Strategic Partners. Сообщается, что эти компании собирались обеспечить в Саудовской Аравии строительство российских атомных реакторов, причем компенсировать затраты российской стороны планировалось за счет контрактов на поставки российских вооружений в эту страну. Это партнерство так и не реализовалось. Впоследствии Саудовская Аравия подписала с Россией межправительственное соглашение о строительстве "Росатомом" атомных энергоблоков на территории королевства. Согласно оценкам, может быть построено до 16 энергоблоков стоимостью до 100 миллиардов долларов.

ABC News сообщает, что Флинн также не сообщал своему бывшему начальству в Пентагоне о других зарубежных поездках или умалчивал их ключевые детали.

Директор ФБР Джеймс Коми. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
Трамп надеялся, что расследование по Флинну закроют, заявил Коми
Флинн вновь оказался в центре внимания, когда в New York Times появились утечки со ссылкой на уволенного Трампом экс-директора ФБР Джеймса Коми. По заявлению Коми, президент США Дональд Трамп предлагал ему "выбросить из головы" расследование в отношении Флинна. Тем не менее, Коми до увольнения заявлял под присягой в конгрессе, что не сталкивался с давлением.

Против Флинна ведется расследование о его работе в качестве лоббиста на правительство Турции. По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования о "вмешательстве России в выборы" и "связях Трампа с Россией" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.

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