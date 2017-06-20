Трамп встретился с главами крупнейших IT-корпораций

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп провел в понедельник встречу с представителями ведущих высокотехнологичных корпораций страны, руководители компаний рассказали президенту о своих приоритетах в работе.

По сообщению журналистского пула Белого дома, на встрече присутствовали около двух десятков бизнесменов, включая руководителей Alphabet (холдинговая компания, которой принадлежит поисковик Google), Apple, Amazon, Microsoft, IBM, Intel, MasterCard и других компаний. Был на встрече и известный инвестор и давний сторонник Трампа Питер Тиль.

Трамп заявил, что его приоритетом остается создание рабочих мест. "Мы инициируем большое преимущество (США — ред.) в технологиях, это такая важная отрасль. Я смотрю на это с точки зрения рабочих мест и другого. Вы смотрите на это немного по-другому. Но мы все в одном пространстве", — сказал Трамп. Он добавил, что нынешняя администрация намерена стимулировать инновации, снижать налоги и добиваться, чтобы высокотехнологичные компании могли привлекать иностранцев. IT-компании опасаются, что объявленное Трампом ужесточение режима выдачи рабочих виз негативно скажется на отрасли.

Трамп также пообещал масштабные перемены в технологиях, которые используют правительственные структуры в США, чтобы лучше защитить инфраструктуру от кибератак и предоставлять гражданам услуги лучшего качества. По заявлению Трампа, эти меры в сочетании со снижением налогов могут позволить бюджету сэкономить до 1 триллиона долларов за ближайшие десять лет.