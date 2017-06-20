МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Полиция Финляндии провела спецоперацию в Хельсинки после получения данных о возможном теракте, передает агентство Рейтер.

"Полиция узнала о фактах, которые послужили причиной подозрений о подготовке теракта. Согласно информации, церковь Темппелиаукио может быть целью возможного теракта. Полиция приняла все возможные меры для устранения угрозы", — приводит агентство цитату из заявления Национального бюро расследований страны.

По данным агентства, операция началась в воскресенье. Полиция разместила несколько патрулей рядом с популярной среди туристов церковью. В заявлении сообщается, что спецоперация завершилась.

14 июня полиция безопасности Финляндии (SUPO) повысила уровень террористической угрозы в стране в связи с поступившей информацией о подготовке терактов. Ранее уровень угрозы террористических атак в стране был низким.