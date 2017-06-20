МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Полиция Финляндии провела спецоперацию в Хельсинки после получения данных о возможном теракте, передает агентство Рейтер.
По данным агентства, операция началась в воскресенье. Полиция разместила несколько патрулей рядом с популярной среди туристов церковью. В заявлении сообщается, что спецоперация завершилась.
14 июня полиция безопасности Финляндии (SUPO) повысила уровень террористической угрозы в стране в связи с поступившей информацией о подготовке терактов. Ранее уровень угрозы террористических атак в стране был низким.