В США два заместителя шерифа пострадали в ходе перестрелки в суде

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Два сотрудника правоохранительных органов пострадали в ходе перестрелки в здании суда в американском штате Теннесси, сообщает Бюро расследований штата.

"Двое заместителей шерифа округа Коффи пострадали в перестрелке в здании суда и сейчас находятся в больнице", — говорится в сообщении Бюро расследований в микроблоге в Twitter.

MORE: Two Coffee County deputies were injured in courthouse shooting and are currently undergoing medical treatment. 1/2 pic.twitter.com/lX9s36YVJt — TBI (@TBInvestigation) 19 июня 2017 г.

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По предварительным данным бюро, подозреваемый в нападении погиб.

По информации агентства Рейтер, представитель офиса шерифа округа Коффи Лаки Нотт (Lucky Knott) заявила, что заключенный, который был доставлен в здание суда на слушания, выхватил пистолет у одного из заместителей шерифа и выстрелил. Один из заместителей был ранен в живот, второй – в руку. По словам Нотт, заключенный выбежал из здания суда и получил огнестрельное ранение, которое он, вероятно, нанес себе сам.