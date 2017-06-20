МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона в Тегеране, чтобы выразить протест по поводу слов госсекретаря США Рекса Тиллерсона об Иране, передает агентство Тасним.
По данным СМИ, Тиллерсон заявил в среду, что США "будут работать над поддержкой тех элементов внутри Ирана, которые приведут к мирному переходу правительства".
Представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми заявил, что генеральный директор по делам Северной и Южной Америки в МИД страны Мохаммад Кешаварз-задех передал посланнику официальный письменный протест.
Кешаварз-задех назвал слова Тиллерсона "немудрыми и явно вмешивающимися во внутренние дела Ирана".