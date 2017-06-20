Тиллерсон пообещал привлечь КНДР к ответственности из-за смерти студента

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пообещал привлечь КНДР к ответственности в связи со смертью студента Отто Уормбиера, который был в заключении в Северной Корее более полутора лет и был освобожден лишь менее недели назад.

"Мы считаем, что Северная Корея ответственна за несправедливое заключение Отто Уормбиера, и требуем освободить трех американцев, которые незаконно задержаны", — заявил Тиллерсон.

Семья Уормбиера сообщила в понедельник, что он скончался.

По данным УВКПЧ ООН, Уормбиер находился в коме с марта 2016 года после того как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме. Американские медики после обследования студента заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

Агентство Рёнхап сообщало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводило по этому поводу данные экспертов, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские власти из "гуманитарных соображений" отпустили американского студента, который более года находился в КНДР.