В Венесуэле убили подростка в ходе акции протеста

МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости. Еще один несовершеннолетний стал жертвой протестов в Венесуэле, сообщил депутат Национальной ассамблеи страны Хосе Мануэль Оливарес.

"Фабиан Урбина 17 лет был убит национальной гвардией в Альтамире. На акции протеста было применено огнестрельное оружие", — написал Оливарес в своем микроблоге в Twitter

Данные о смерти юноши подтвердила и прокуратура страны. "Прокуратура расследует смерть подростка 17 лет, который получил пулевое ранение во время манифестации в Альтамире", – говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших превысило 70.