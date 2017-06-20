Трамп осудил "жестокость северокорейского режима" после смерти студента

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп осудил "жестокость северокорейского режима" в связи со смертью 22-летнего студента Отто Уормбиера.

Уормбиер был освобожден властями КНДР менее недели назад и был доставлен в США в состоянии комы. Семья Уормбиера сообщила в понедельник, что он скончался.

"Судьба Отто лишь укрепляет решительный настрой моей администрации на то, чтобы предотвращать подобные трагедии в отношении невинных людей от рук режимов, которые не уважают верховенство закона и человеческое достоинство. Оплакивая еще одну жертву северокорейского режима, США вновь осуждают жестокость этого режима", — заявил Трамп.

По данным УВКПЧ ООН, Уормбиер находился в коме с марта 2016 года после того как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме. Американские медики после обследования студента заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

Агентство Рёнхап сообщало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводило по этому поводу данные экспертов, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские власти из "гуманитарных соображений" отпустили американского студента, который более полутора лет находился в КНДР.