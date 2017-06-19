Освобожденный в КНДР американский студент Уормбиер скончался

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Освобожденный КНДР американский студент Отто Уормбиер скончался, говорится в распространенном в понедельник заявлении семьи.

"Отто умер сегодня в 2.20 пополудни в окружении любящей семьи", — говорится в заявлении.

"К сожалению, ужасные пытки, которым подвергся наш сын от рук северокорейцев, не оставили другого возможного исхода", — отмечается в заявлении.

В нем добавляется, что "когда Отто вернулся в Цинцинатти, он не мог говорить, видеть, реагировать на словесные команды". "Но он был дома и, как мы считаем, мог это почувствовать", — уточнили родственники. Они поблагодарили американских медиков, которые, по их словам, сделали все, чтобы помочь Уормбиеру.

По данным УВКПЧ ООН, Уормбиер находился в коме с марта 2016 года после того как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме. Американские медики после обследования студента заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

Агентство Рёнхап сообщало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводило по этому поводу данные экспертов, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры. В 2014 году из заключения в КНДР были освобождены трое американцев — Кеннет Пэ, Мэтью Тодд Миллер и Джеффри Фоул.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские власти из "гуманитарных соображений" отпустили американского студента, который более года находился в КНДР.