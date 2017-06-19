Полиция Мексики задержала подозреваемого в покушении на журналистку

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полиция Мексики задержала подозреваемого в нападении на радиоведущую в штате Герреро, сообщает генеральная прокуратура штата.
Ранее в июне сообщалось, что неизвестные вооруженные люди обстреляли радиоведущую Марселу де Хесус Наталию в мексиканском штате Герреро в муниципии Ометепек, она получила ранения и была доставлена в госпиталь в тяжелом состоянии.
"Генеральная прокуратура штата … задержала Ирвинга Н. за покушение на убийство журналистки Марселы де Хесус Наталии", — говорится в заявлении прокуратуры.
В заявлении сообщается, что слушания назначены на 21 июня.
Ранее в Герреро группа из семи журналистов была атакована и ограблена толпой около 100 человек на дороге между двумя полицейскими кордонами.
Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты более 115 работников СМИ, 20 пропали без вести, а случаев нападений на СМИ зарегистрировано около 50.