Полиция Мексики задержала подозреваемого в покушении на журналистку

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полиция Мексики задержала подозреваемого в нападении на радиоведущую в штате Герреро, сообщает генеральная прокуратура штата.

Ранее в июне сообщалось, что неизвестные вооруженные люди обстреляли радиоведущую Марселу де Хесус Наталию в мексиканском штате Герреро в муниципии Ометепек, она получила ранения и была доставлена в госпиталь в тяжелом состоянии.

"Генеральная прокуратура штата … задержала Ирвинга Н. за покушение на убийство журналистки Марселы де Хесус Наталии", — говорится в заявлении прокуратуры.

В заявлении сообщается, что слушания назначены на 21 июня.

Ранее в Герреро группа из семи журналистов была атакована и ограблена толпой около 100 человек на дороге между двумя полицейскими кордонами.

В мае в городе Кулиакан штата Синалоа был убит Хавьер Вальдес, освещавший тему наркопреступности. Он был известен как автор ряда произведений о наркомафии, также он писал об этой проблематике в своих авторских колонках. Вальдес издал книгу "Наркожурналистика", в которой рассказал о нелегкой судьбе тех сотрудников СМИ, которые не хотят молчать перед угрозой действий наркомафии.

Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты более 115 работников СМИ, 20 пропали без вести, а случаев нападений на СМИ зарегистрировано около 50.