Полиция проводит обыск в доме совершившего нападение на жандармов в Париже

ПАРИЖ, 19 июн — РИА Новости. Французская полиция проводит обыск в доме мужчины, совершившего в понедельник нападение на жандармов в Париже, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

В настоящее время следователи работают в доме злоумышленника в Плеси-Пате в столичном регионе в 30 километрах к югу от Парижа.

Злоумышленник на автомобиле Renault Megane в понедельник протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях в Париже. В результате инцидента виновник столкновения погиб, среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет. По данным СМИ, нападавший находился в сфере наблюдения французских спецслужб как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности, в его машине находился газовый баллон, оружие и боеприпасы.