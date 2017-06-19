Связанная с "Аль-Каидой*" группа взяла ответственность за нападение в Мали

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Связанная с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ) группа взяла на себя ответственность за нападение на туристический лагерь недалеко от столицы страны Бамако, передает агентство Франс Пресс.

Ответственность на себя взяла "Группа поддержки ислама и мусульман".

Ранее сообщалось, что в результате нападения погибли четверо гражданских лиц и один военнослужащий. Более 30 человек, находившихся в заложниках, удалось спасти, в том числе 13 французов.

В воскресенье было совершено нападение на туристический комплекс Лагерь Кангаба, расположенный недалеко от Бамако. Местные жители сообщали о стрельбе. На место прибыли малийские военные и военнослужащие международного контингента, размещенные в стране. Как сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, при теракте в Мали погибли гражданин Португалии и гражданин Мали, работавшие в составе тренировочной миссии ЕС и в делегации Евросоюза.

*Террористическая организация, запрещенная в России.