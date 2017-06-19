ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 июня, встретится в Вашингтоне с вице-президентом США Майком Пенсом, вопрос о его встрече с президентом Дональдом Трампом пока открыт, заявил в рамках брифинга для журналистов представитель Белого Дома Шон Спайсер.
"Запланирована встреча Порошенко завтра с вице-президентом, по встрече с президентом пока неизвестно", — сказал он.
Эксперты полагают, что главы государств обсудят новый формат участия Соединенных Штатов в урегулировании конфликта на востоке Украины, а также законопроект о реинтеграции Донбасса, который разрабатывается киевской стороной.