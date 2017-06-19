ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 июня, встретится в Вашингтоне с вице-президентом США Майком Пенсом, вопрос о его встрече с президентом Дональдом Трампом пока открыт, заявил в рамках брифинга для журналистов представитель Белого Дома Шон Спайсер.

"Запланирована встреча Порошенко завтра с вице-президентом, по встрече с президентом пока неизвестно", — сказал он.

Петр Порошенко отправился сегодня с рабочим визитом в США. По информации главы МИД Украины Павла Климкина, президент на переговорах в Белом доме коснется темы Крыма, а также поднимет вопрос давления на Россию, от которой Киев требует выполнения минских соглашений. При этом Москва не раз напоминала, что не является субъектом минских соглашений.

Эксперты полагают, что главы государств обсудят новый формат участия Соединенных Штатов в урегулировании конфликта на востоке Украины, а также законопроект о реинтеграции Донбасса, который разрабатывается киевской стороной.