В одном из районов Стокгольма произошла стрельба

СТОКГОЛЬМ, 19 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция расследует инцидент со стрельбой в районе Дален шведской столицы, говорится в сообщении для прессы полиции Стокгольма.

"Очевидец сообщил о звуках, похожих на выстрелы в районе Дален. Полиция обнаружила на месте следы крови и гильзы", — информирует полиция.

Сообщение поступило в 19.39 мск. Приблизительно в это же время в больницу близ места происшествия обратился один человек с ранами, похожими на ножевые, говорится в сообщении для прессы.

Информации о задержанных пока нет.