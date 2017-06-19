США ждут от Китая большей вовлеченности в борьбу с терроризмом

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. США считают, что Китай мог бы предпринимать больше усилий для борьбы с международным терроризмом, чем сейчас, заявила в ходе телефонного брифинга для журналистов в преддверии американо-китайских переговоров по безопасности помощник госсекретаря по делам Восточной Азии Сьюзан Торнтон.

"Мы хотели бы видеть, что они приходят и берут на себя больше ответственности", — сказала она, добавив, что этот вопрос американская сторона поднимет в ходе предстоящих переговоров в среду.

Она уточнила, что США ждут от Пекина большей поддержки усилий международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).