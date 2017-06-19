Бразилия заморозила экспорт слезоточивого газа в Венесуэлу

Участница марша против президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время столкновений с полицией в Каракасе. Архивное фото

Участница марша против президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время столкновений с полицией в Каракасе. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правительство Бразилии приостановило экспорт слезоточивого газа в Венесуэлу в ответ на просьбы местной оппозиции, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Базирующаяся в Рио-де-Жанейро компания Condor Tecnologias Não-Letais на прошлой неделе не отгрузила венесуэльским силовикам очередную партию канистр с слезоточивым газом, несмотря на заключенный в апреле контракт.

"Бразильское правительство решило удовлетворить требование оппозиции из-за репрессий Венесуэле", — сообщил собеседник агентства.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших приближается к 70.