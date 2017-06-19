В Средиземном море пропало без вести более 120 мигрантов

РИМ, 19 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Свыше 120 мигрантов числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения в Средиземном море, сообщила в понедельник Международная организация по миграции.

"Свидетельства, собранные в Палермо сотрудниками МОМ, говорят о том, что крушение судна в Средиземном море могло привести к гибели 126 мигрантов на минувших выходных", — написал представитель МОМ Флавио Ди Джакомо в своем

According to testimonies gathered today in Palermo by IOM staff,a shipwreck in the Med may have caused the death of 126 migrants last w/end — Flavio Di Giacomo (@fladig) 19 июня 2017 г.

По данным сицилийских СМИ, кораблекрушение произошло в ночь с четверга на пятницу у побережья Ливии, о нем сотрудникам международной организации рассказали двое суданцев, которым были спасены и доставлены в порт Палермо. Помимо суданцев удалось спасти двум нигерийцам. Надувная лодка, по их словам, затонула после того, что как ее настигли ливийские перевозчики мигрантов и отобрали у ее пассажиров мотор.

За минувшие четыре дня, в период с четверга по воскресенье, в водах Средиземного моря помощь была оказана более 4,5 тысячам мигрантов, сообщила итальянская береговая охрана.

С начала нынешнего года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тысяч мигрантов и беженцев, согласно данным Международной организации по миграции. 1828 человек при попытке пересечь Средиземное море погибли.

По данным МВД Италии, за минувший год в страну по Средиземному морю прибыло рекордное количество мигрантов — более 181 тысячи человек. С начала этого года на побережье страны высадились свыше 62 тысяч мигрантов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 17%.