В ЛНР заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли два населенных пункта у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Украинские силовики продолжают проводить провокационные обстрелы позиций Народной милиции и населенных пунктов ЛНР, находящихся у линии боевого соприкосновения", — заявил собеседник агентства.

По данным Народной милиции, в понедельник в 13.35 украинские силовики обстреляли населенный пункт Фрунзе и позиции ЛНР в районе него. "По счастливой случайности никто не пострадал. Огонь велся из 120-миллиметровых минометов, а также автоматических станковых гранатометов, БМП и снайперского оружия", — уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелу в понедельник также подвергся населенный пункт Славяносербск. Пострадавших нет.

"В очередной раз отмечаю, что киевские силовики целенаправленно осуществляют обстрелы населенных пунктов", — заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он утверждает, что по данным разведки ЛНР огонь велся с позиций минометных расчетов подразделений 93-й бригады ВС Украины у линии соприкосновения. По словам Марочко, на каждой из выявленных позиций размещены не менее двух минометов калибра 120 миллиметров. Усиление обстрелов территории ЛНР Марочко связывает с предстоящей встречей президентов США и Украины.