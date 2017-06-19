В ООН рассматривают инцидент у мечети Лондона как теракт

ООН, 19 июн — РИА Новости. В ООН рассматривают инцидент в Лондоне, где грузовик наехал на толпу людей, возвращавшихся из мечети, как теракт, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Представитель генсека выступил с осуждением произошедшей накануне атаки в Лондоне. "Мы все еще изучаем и пытаемся анализировать детали и мотивацию произошедшего, но это выглядит как намеренная атака на представителей религиозного сообщества", — сказал Дюжаррик. Он подчеркнул, что подобная форма насилия должна подвергаться особому осуждению.

"Мы считаем актом терроризма, когда есть попытка терроризировать конкретное сообщество, причинить страдания и смерть", — сказал Дюжаррик.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, десять ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.

Ранее источник в британских силовых структурах сообщил РИА Новости, что одним из основных направлений в расследовании происшествия у мечети на севере Лондона остается терроризм.