Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 63 человек

МАДРИД, 19 июн – РИА Новости. Число жертв мощнейших лесных пожаров в Португалии достигло 63 человек, сообщает издание Publico.

Ранее сообщалось о 62 погибших в результате стихийного бедствия в муниципалитетах Педроган-Гранди, в 200 километрах от Лиссабона. Один человек – пожарный, который участвовал в ликвидации природного бедствия, — умер в больнице, он находился в критическом состоянии. Среди погибших – гражданин Франции.

По последним данным, 135 человек пострадали, в том числе 13 пожарных. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Два человека числятся пропавшими без вести. Судмедэксперты смогли идентифицировать 24 жертвы, сообщила министр внутренних дел Португалии Конштанса Урбана ди Соуза.

Ситуация остается крайне сложной в округах Лейрия, Каштелу-Бранку и Коимбра.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза посетил место трагедии, он заверил, что власти "сделают все возможное", чтобы справиться с ситуацией.

Между тем люди, которые накануне были эвакуированы из наиболее опасных зон, в понедельник начали возвращаться в свои дома.

В тушении пожаров в Португалии участвуют около двух тысяч человек, в том числе 25 пожарных и 200 военных из Испании. Самолеты-амфибия для тушения пожаров направили Испания, Франция и Италия. Глава МЧС России Владимир Пучков также заявил о готовности помочь Португалии.

Борьбе с огнем препятствуют жаркая погода, сильные порывы ветра, а также дым, который нависает над районом, объятым пламенем.

Причиной мощнейшего пожара в муниципалитетах Педроган-Гранди, жертвами которого стали более 60 человек, стала ударившая в дерево молния. Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой гористой местности. Десятки человек оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера, 30 из них погибли в собственных машинах.

Лесные пожары регулярно бушуют в Португалии летом, однако такого количества жертв, как в округе Лейрия, не было в течение многих десятилетий.