Канадец отметил 97-летие, спустившись по веревке с 500-метровой телебашни

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Канадец Гарри Уэйлен отметил свой 97-й день рождения, спустившись вместе с дочерью и двумя внуками с телебашни CN Tower в Торонто по веревке, сообщает CBC News.

Для Уэйлена опыт спуска с пятисотметровой телебашни стал уже не первым — впервые он сделал это в 92 года. Фотографию первого спуска телеканал опубликовал в Twitter.

Turning 97? Why not celebrate by dangling 116 storeys above Toronto like Harry Whalen https://t.co/NRdyrCykqc pic.twitter.com/bn5bhi6WHU — CBC Toronto (@CBCToronto) 19 июня 2017 г.

​Канадец признался, что много лет работал строителем, в том числе и на стройках высотных зданий, поэтому совершенно не боится высоты.

Уэйлену помогло и то, что для своего возраста у него отличное здоровье. "Не помню даже, когда я в последний раз принимал аспирин", — рассказал он.

Канадец надеется, что сможет таким же образом отметить и свой 100-летний юбилей, заключает CBC News.