В Бельгии мусульман призвали не отвечать на провокации после ЧП в Лондоне

БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Исполнительный орган мусульман Бельгии (ИОМБ) призвал сообщество не поддаваться на провокации в связи с терактом у мечети в Лондоне.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, десять ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.

В распространенном в Брюсселе заявлении ИОМБ, в частности, содержится призыв "не поддаваться эмоциям и особенно провокационным действиям".

ИОМБ отмечает, что теракт "является очередным напоминанием, что терроризм не имеет моральных или религиозных границ, и он затрагивает всех граждан, независимо от их происхождения или взглядов".