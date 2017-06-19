В Бельгии мусульман призвали не отвечать на провокации после ЧП в Лондоне

БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Исполнительный орган мусульман Бельгии (ИОМБ) призвал сообщество не поддаваться на провокации в связи с терактом у мечети в Лондоне.
В распространенном в Брюсселе заявлении ИОМБ, в частности, содержится призыв "не поддаваться эмоциям и особенно провокационным действиям".
ИОМБ отмечает, что теракт "является очередным напоминанием, что терроризм не имеет моральных или религиозных границ, и он затрагивает всех граждан, независимо от их происхождения или взглядов".