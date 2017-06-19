МИД Кубы: меры США против Гаваны восстанавливают условия "холодной войны"

ВЕНА, 19 июн — РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья не сомневается, что меры, применяемые США в отношении его государства, частично восстанавливают условия "холодной войны".

"Нет сомнений, что эта политика восстанавливает части "холодной войны"‎. Следует поинтересоваться, касается ли это только отношений США — Куба", — сказал он в понедельник на встрече с журналистами в Вене.

Он добавил, что видит ‎"новые обстоятельства на международной арене, растущие угрозы международной безопасности, рост нестабильности, растущие конфликты, увеличение ядерных боеприпасов и военных расходов". Парилья отметил также, что решение проблемы международного терроризма возможно только через "международное сотрудничество, а не через войны", и раскритиковал выход США из Парижского соглашения по климату.

"Любопытный парадокс. Президент (США) говорит, что его приоритет – интересы американцев, создание рабочих мест, способствование конкурентоспособности и возможностям американских компаний. Этими мерами он делает абсолютно противоположное", — сказал министр.

"Трамп представляет себя как реформатор. Он выиграл выборы, предложив перемены американцам. То, что он сделал с Кубой — это не перемены, в этом нет ничего креативного, это возвращение к политике десяти правительств Соединенных Штатов. И эта провалившаяся политика… не приблизила США к тем целям, которые они ставили", — добавил Парилья.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".