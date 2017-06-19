СЕ призвал Украину расследовать факты плохого обращения с заключенными

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Комитет по предотвращению пыток Совета Европы приветствовал правоохранительную реформу на Украине, но также отметил плохие условия содержания заключенных в местах лишения свободы, говорится в докладе организации по итогам визита на Украину в ноябре прошлого года.

"Комитет по предотвращению пыток приветствует реформы правоохранительной системы на Украине, а именно создание единой национальной службы полиции. Однако плохое обращение полицейских (пощечины, удары кулаками, пинки или удары дубинкой или пластиковой бутылкой с водой) … остается поводом для серьезного беспокойства", — сказано в докладе.

Комитет призвал местные власти расследовать факты плохого обращения с заключенными.