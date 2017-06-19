Власти ЦАР подписали соглашение о перемирии с 13 вооруженными группировками

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правительство Центральноафриканской республики (ЦАР) подписало в понедельник с 13 из 14 действующих в стране вооруженных группировок соглашение о перемирии, направленное на окончание этнических и религиозных конфликтов в стране, сообщает агентство Рейтер.

Посредником при заключении соглашения выступила католическая община Св.Эгидия (Sant'Egidio). Документ о перемирии призывает к немедленному окончанию боевых действий и признанию легитимности власти, избранной по результатам последних выборов.

Как отмечает агентство Франс Пресс, согласно договоренностям, правительство ЦАР обязалось "обеспечить участие группировок на всех уровнях" политической арены. Повстанческие группировки, со своей стороны, взяли обязательство гарантировать "свободное передвижение людей и товаров благодаря устранению незаконных преград".

Ситуация в ЦАР, где уже более двух с половиной лет идут столкновения христианских и мусульманских группировок, обострилась после свержения президента Фрасуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года, и прихода к власти самопровозглашенного президента-мусульманина Мишеля Джотодии. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака".