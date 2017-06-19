Куба рассматривает возможность ответных мер на санкции США

ВЕНА, 19 июн — РИА Новости. Кубинские власти изучают возможность введения контрмер в связи с намерениями администрации США, но для подготовки адекватного ответа необходимо проанализировать действия Вашингтона, заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья.

"Необходимо подождать, пока правительство США объявит регламент по внедрению этих мер, прежде чем выражать мнение об их перспективах", — сказал он, выступая в Вене.

Дипломат добавил, что ‎кубинские власти также "рассмотрят возможность внедрения мер". "Нам необходимо дождаться анализа последствий мер США", — заметил Парилья.

Ранее американская администрация приняла решение ограничить туристические поездки своих граждан на Кубу. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной.