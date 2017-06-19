Глава МИД Кубы: противодействие США сотрудничеству отразится на американцах

ВЕНА/МАДРИД, 19 июн — РИА Новости. Противодействие властей США сотрудничеству с Кубой негативно отразится на американских гражданах; при этом санкции против Гаваны не будут вечными, их снимет если не текущая, то какая-то из последующих администраций США, уверен министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья.

"Они ограничат свободы граждан США, они будут стоить больше ‎налогоплательщикам, они сократят конкурентоспособность американских компаний и предпринимателей, и они потеряют доходы и свою работу", — сказал глава МИД журналистам.

Министр добавил, что ‎новые меры усиливают ограничения для граждан США на поездки на Кубу в качестве туристов и сокращают их гражданские права.

Он заявил, что политика США в отношении Кубы — "историческая тенденция", но "нет сомнения, что история, эпоха заставит какое-нибудь правительство Соединенных Штатов снять блокаду и нормализовать отношения с Кубой".

"У нас хватит терпения, сопротивления, решительности подождать, пока этот момент наступит. И в первую очередь работать над тем, чтобы это произошло", — сказал министр.

Ранее американская администрация приняла решение ограничить туристические поездки своих граждан на Кубу. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.